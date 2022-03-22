Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 27 день войны
Убили Убили
117 детей
Ранили Ранили
>155 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Армия и лидеры РФ ведут себя как Гитлер и немецкие СС во Вторую мировую — Дуда

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Анджей Дуда

Поведение российской армии и лидеров РФ такое же, как Адольфа Гитлера и германских СС во время Второй мировой войны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время визита в Софию.

– То, что мы наблюдаем в Украине, имеет прецедент времен Второй мировой войны. Мои соотечественники, поляки, сегодня смотрят на Мариуполь и говорят со слезами на глазах: Мариуполь похож на Варшаву в 1944 году, когда нацисты жестоко бомбили жилые дома и безжалостно убивали мирных жителей.

Сегодня российская армия ведет себя так же, как и российские лидеры, как Гитлер, немецкие СС, немецкие летчики фашистской армии во время Второй мировой войны, – сказал Дуда.

Он выразил надежду, что причастные к этим преступлениям будут отвечать перед международными трибуналами, чтобы поощрить всех потенциальных лидеров и диктаторов, которые захотят достигать своих военных целей таким бандитским способом.

– Российское вторжение – это не только политическое поражение, а в значительной мере и военное поражение великой, казалось бы, российской армии, которая должна была завоевать Европу, а тем временем благодаря чрезвычайному героизму, мужеству, боевому мастерству, опыту защитников Украины, понемногу становится для России ужасом, – подчеркнул он.

Дуда призвал освободить европейский рынок от господства России по поставкам нефти и газа.

Факты ICTV рассказывали, как руководство России и их армия полностью копируют действия фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и немецких войск во времена Второй мировой войны.

Ведь пока Путин грезит борьбой с “нацизмом” в Украине, он действительно вырастил свой нацистский режим – с гибридными методами войны, безумной пропагандой и свастикой. Зачищенная от демократии, оппозиционеров, инакомыслия путинская Россия – это тот же нацистский режим времен Гитлера.

Читайте
РФ вторглась в Украину в день создания партии Гитлера – Зеленский перед Кнессетом

Источник: kronika24.pl

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка