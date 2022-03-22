Поведение российской армии и лидеров РФ такое же, как Адольфа Гитлера и германских СС во время Второй мировой войны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время визита в Софию.

– То, что мы наблюдаем в Украине, имеет прецедент времен Второй мировой войны. Мои соотечественники, поляки, сегодня смотрят на Мариуполь и говорят со слезами на глазах: Мариуполь похож на Варшаву в 1944 году, когда нацисты жестоко бомбили жилые дома и безжалостно убивали мирных жителей. Сегодня российская армия ведет себя так же, как и российские лидеры, как Гитлер, немецкие СС, немецкие летчики фашистской армии во время Второй мировой войны, – сказал Дуда.

Он выразил надежду, что причастные к этим преступлениям будут отвечать перед международными трибуналами, чтобы поощрить всех потенциальных лидеров и диктаторов, которые захотят достигать своих военных целей таким бандитским способом.

– Российское вторжение – это не только политическое поражение, а в значительной мере и военное поражение великой, казалось бы, российской армии, которая должна была завоевать Европу, а тем временем благодаря чрезвычайному героизму, мужеству, боевому мастерству, опыту защитников Украины, понемногу становится для России ужасом, – подчеркнул он.

Дуда призвал освободить европейский рынок от господства России по поставкам нефти и газа.

Факты ICTV рассказывали, как руководство России и их армия полностью копируют действия фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и немецких войск во времена Второй мировой войны.

Ведь пока Путин грезит борьбой с “нацизмом” в Украине, он действительно вырастил свой нацистский режим – с гибридными методами войны, безумной пропагандой и свастикой. Зачищенная от демократии, оппозиционеров, инакомыслия путинская Россия – это тот же нацистский режим времен Гитлера.

Источник: kronika24.pl