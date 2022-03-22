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Факты / Мир / Мировые новости

Мэрия Парижа впервые присвоила городу статус почетного гражданина – им стал Киев

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Мерія Парижа

Мэрия Парижа единогласно проголосовала за присвоение украинской столице Киеву почетного гражданства.

Это впервые французская столица предоставила такой статус городу.

Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в социальной сети Twitter.

— Мэрия Парижа единогласно проголосовала за почетное гражданство города Киева.

Этим признаком, впервые предоставляемым городу, Париж выражает свою дружбу и поддержку украинской столице, борющейся за свою свободу, – написала она.

Ранее ряд европейских городов предпринимали разные шаги, чтобы выразить свою поддержку Украине после полномасштабного вторжения России.

В частности, в латвийской столице Риге участок улицы Антонияс между бульваром Калпака и улицей Николая Рериха теперь будет называться улицей Независимости Украины (Ukrainas neatkarības iela). А в Вильнюсе (Латвия) переименовали безымянный переулок, где находится российская дипмиссия, на улицу Героев Украины.

Также чешский город Пльзень переименовал одну из центральных улиц на Украинскую и перечислил 1 млн чешских крон (около €39 тыс.) в помощь ВСУ.

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Фото: Depositphotos

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