Мэрия Парижа единогласно проголосовала за присвоение украинской столице Киеву почетного гражданства.

Это впервые французская столица предоставила такой статус городу.

Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго в социальной сети Twitter.

— Мэрия Парижа единогласно проголосовала за почетное гражданство города Киева. Этим признаком, впервые предоставляемым городу, Париж выражает свою дружбу и поддержку украинской столице, борющейся за свою свободу, – написала она.

Le #ConseilDeParis a voté à l’unanimité la citoyenneté d’honneur à la ville de Kyiv.

Avec cette distinction, attribuée pour la première fois à une ville, Paris renouvelle son amitié et son soutien pour la capitale ukrainienne qui lutte actuellement pour sa liberté. pic.twitter.com/gB68IHQezB — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) March 22, 2022

Ранее ряд европейских городов предпринимали разные шаги, чтобы выразить свою поддержку Украине после полномасштабного вторжения России.

В частности, в латвийской столице Риге участок улицы Антонияс между бульваром Калпака и улицей Николая Рериха теперь будет называться улицей Независимости Украины (Ukrainas neatkarības iela). А в Вильнюсе (Латвия) переименовали безымянный переулок, где находится российская дипмиссия, на улицу Героев Украины.

Также чешский город Пльзень переименовал одну из центральных улиц на Украинскую и перечислил 1 млн чешских крон (около €39 тыс.) в помощь ВСУ.