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На спутниковых снимках Мариуполя видно размещение техники врага

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
На спутниковых снимках Мариуполя видно размещение техники врага

На спутниковых снимках Maxar Technologies видны российская военная техника и артиллерийские позиции в Мариуполе. Снимки сделаны 19 марта.

На одном из изображений изображены российские военные машины и танки на улицах левобережного микрорайона Мариуполя. Снимок сделан в день, когда русские сепаратисты захватили правительственное здание.

Дополнительные снимки показывают позиции российской военной артиллерии к северо-востоку от Мариуполя и дым, поднимающийся от горящих жилых домов.

Фото: Maxar Technologies

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Источник: CNN

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