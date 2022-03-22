На спутниковых снимках Мариуполя видно размещение техники врага

На спутниковых снимках Maxar Technologies видны российская военная техника и артиллерийские позиции в Мариуполе. Снимки сделаны 19 марта.

На одном из изображений изображены российские военные машины и танки на улицах левобережного микрорайона Мариуполя. Снимок сделан в день, когда русские сепаратисты захватили правительственное здание.

Дополнительные снимки показывают позиции российской военной артиллерии к северо-востоку от Мариуполя и дым, поднимающийся от горящих жилых домов.

Фото: Maxar Technologies