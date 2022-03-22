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Факты / Мир / Мировые новости

Несправедливое решение: Япония о выходе РФ из переговоров о Курильских островах

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Фуміо Кісіда

Япония резко отреагировала на выход России из переговоров по мирному договору относительно спорных Курильских островов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение РФ несправедливым и совершенно неприемлемым.

— Япония должна решительно продлевать санкции против России в сотрудничестве с остальным миром, — добавил он, отметив при этом, что отношение Японии к мирному договору в отношении Курил не изменилось.

21 марта Россия заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией о мирном договоре относительно южных Курил. Этот документ должен решить вопрос принадлежности Курильских островов.

Но РФ решила выйти из переговоров из-за того, что Япония ввела санкции против России из-за широкомасштабной войны против Украины.

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Спор о принадлежности южных Курильских островов не урегулирован со времен окончания Второй мировой войны.

После войны все Курильские острова вошли в состав СССР. Но Япония оспаривает принадлежность группы южных островов, считая их оккупированной частью страны.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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