Япония резко отреагировала на выход России из переговоров по мирному договору относительно спорных Курильских островов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение РФ несправедливым и совершенно неприемлемым.

— Япония должна решительно продлевать санкции против России в сотрудничестве с остальным миром, — добавил он, отметив при этом, что отношение Японии к мирному договору в отношении Курил не изменилось.

21 марта Россия заявила, что больше не будет продолжать переговоры с Японией о мирном договоре относительно южных Курил. Этот документ должен решить вопрос принадлежности Курильских островов.

Но РФ решила выйти из переговоров из-за того, что Япония ввела санкции против России из-за широкомасштабной войны против Украины.

Спор о принадлежности южных Курильских островов не урегулирован со времен окончания Второй мировой войны.

После войны все Курильские острова вошли в состав СССР. Но Япония оспаривает принадлежность группы южных островов, считая их оккупированной частью страны.