Сенаторы США призвали предоставить Украине дополнительное летальное оружие и гумпомощь

Группа двухпартийных сенаторов США призвала направить в Украину больше летального оружия и гуманитарной помощи.

Об этом сенаторы сообщили на пресс-конференции после их поездки в Германию и Польшу и встречи с организациями гражданского общества, американскими войсками и украинскими беженцами.

В группу сенаторов, которые посетили Германию и Польшу, входили сенатор Джеки Розен, Джони Эрнст, Шелли Мур Капиту, Сьюзен Коллинз, Джон Корнин, Стив Дэйнс, Кирстен Гіллібранд, Ангус Кинг, Роджер Маршалл и Джерри Моран.

— Защищать свободу в Украине – это защищать свободу везде. Это критическое время для всех нас, не только для украинского народа, для всей Европы, всех наших союзников по НАТО. Свобода в Украине — это свобода здесь, на нашей Родине, – сказала Джонни Эрнст во время пресс-конференции.

Многие сенаторы рассказывали об эмоциональных переживаниях после встречи с украинскими беженцами, которые только что сбежали из-под обстрелов и взрывов.

Сьюзен Коллинз призвал администрацию Байдена разрешить украинским беженцам, имеющим родных в США приехать к ним.

— Я считаю, что администрация должна подумать, как разрешить украинцам, которые имеют членов семьи в США, присоединиться к ним и предоставить им временную защиту, – сказала Коллинз.

Сенатор Кинг заявил, что хочет лучше понять, сколько времени нужно, чтобы Украина получила помощь как можно быстрее после ее одобрены в Конгрессе.

Также Кинг сказала, что во время поездки сенаторы видели грузовики с гуманитарной помощью, которые готовы пересечь границу с Украиной.

Сенатор Эрнст отметила, что она, а также другие сенаторы пишут списки того, что нужно сделать, чтобы Украина быстрее получила помощь.