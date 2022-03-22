Использование РФ гиперзвуковых ракет в Украине вряд ли поможет российской армии — Смит

Президент США Джо Байден подтвердил, что Россия применяет гиперзвуковые ракеты на территории Украины.

-Как вы все знаете, это не прямое оружие, но с такой же боеголовкой, как и любая другая ракета. Остановить ее почти невозможно. Есть веская причина, почему Россия ее использует, — сказал Байден.

Байден также отметил, что Путин в тупике, он не предполагал такого сопротивления украинцев и единения других стран против его агрессии.

Однако военный атташе Великобритании Мик Смит сообщил, что заявления России о использовании гиперзвуковых ракет в Западной Украине, вероятно, является попыткой отвлечь внимание от отсутствия прогресса российской армии.

— Если РФ правда запустила гиперзвуковые ракеты, то, скорее всего, это был Кинжал — система баллистических ракет воздушного базирования, основанная на баллистической ракете Искандер, которая сама по себе уже активно использовался российскими войсками в войне против Украины, — заявил военный атташе Великобритании Мик Смит.

Использование системы Кинжал вряд ли существенно повлияет на результат российской военной кампании в Украине.

В свою очередь, президент США повторил о возможности того, что Россия, вероятно, проведет операции под фальшивым флагом, включая возможность атак химическим оружием в Украине.

— Когда Путин начинает говорить о новых атаках, это означает, что он готовится сделать это. Это не шутка, — сказал Байден.