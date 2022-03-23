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Факты / Мир / Мировые новости

Зеленский стал самой влиятельной личностью в Европе по версии читателей Politico

Юля Захарченко редактор ленты
Зеленский стал самой влиятельной личностью в Европе по версии читателей Politico

Президент Украины Владимир Зеленский стал самой влиятельной личностью в Европе. Так считают читатели американского издания Politico.

— Один из участников опроса Выбор аудитории, запущенного в начале марта, назвал Зеленского “маяком надежды”, который стремится к миру, демократии и порядочности, когда Украина борется с вторжением российских войск, — отметили в издании.

В Politico обратили внимание на то, что с начала войны в Украине Владимир Зеленский регулярно публикует видеообращения в социальных сетях, где рассказывает о ходе событий и своей работе в Офисе президента в Киеве.

— Он также выступил с мощными видеоречами в Конгрессе США, парламенте Великобритании и Бундестаге Германии, адаптируя каждое выступление к центральному постулату: Украина нуждается в большей поддержке Запада в борьбе против России, — считают в Politico.

Обращение президента Украины помогло изменить характер дебатов в европейских столицах.

Зеленский смог добиться такого разворота в государственной политике, который не могли воспринимать еще несколько месяцев назад, убеждены в издании.

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Источник: Politico

Фото: Офис президента

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