Администрация президента США Джо Байдена сделала официальное заключение о том, что российские войска совершили военные преступления в Украине, и заявила, что будет сотрудничать с другими странами для судебного преследования виновных.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Сегодня я могу объявить, что, основываясь на имеющейся на данный момент информации, правительство США считает, что российские войска совершили военные преступления в Украине, — говорится в заявлении Блинкена.

По словам госсекретаря США, эта оценка была основана на тщательном анализе открытых и разведывательных источников с момента начала вторжения России в Украину в прошлом месяце.

Главный дипломат Америки сказал, что Соединенные Штаты поделятся этой информацией с союзниками, партнерами и международными институтами, которым поручено расследовать обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

— Мы видели многочисленные достоверные сообщения о неизбирательных атаках и атаках, намеренно направленных против гражданского населения, а также о других зверствах. Российские войска разрушили жилые дома, школы, больницы, важнейшие объекты инфраструктуры, гражданские транспортные средства, торговые центры и машины скорой помощи, в результате чего тысячи невинных гражданских лиц были убиты или ранены, — сказал Блинкен.

Он привел в пример нападения на гражданское население в осажденном городе Мариуполе и в других местах.

Отметим, что Этони Блинкен вместе с президентом Джо Байденом направились в Брюссель на экстренный саммит лидеров НАТО, который состоится 24 марта. Там же состоится заседание лидеров Евросоюза и Большой семерки.

Напомним, президент США Джо Байден на этой неделе после саммита НАТО и G7 отправится в Польшу, чтобы обсудить международные усилия по поддержке Украины и наложить серьезные и беспрецедентные издержки на Россию за ее вторжение.