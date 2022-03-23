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Факты / Мир / Мировые новости

Беларусь была сообщником вторжения в Украину с самого начала — Столтенберг

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает Беларусь прекратить помогать России в войне, которую она развязала против Украины.

Во время пресс-конференции в среду, 23 марта, в Брюсселе он напомнил, что Беларусь “была сообщником этого вторжения с самого начала”.

— Даже до начала, потому что Беларусь позволила использовать свою территорию для мобилизации крупных подразделений РФ для вторжения в Украину.

Беларусь продолжает помогать в захвате через предоставление территории, военной инфраструктуры, а также позволяя России использовать воздушное пространство для атак против украинского гражданского населения, — сказал генсек.

Он добавил, что Беларусь уже привлечена, поддерживая российское вторжение.

Столтенберг призвал Беларусь это прекратить, чтобы Россия больше не использовала для ведения этой войны против Украины их территорию.

В последние недели наблюдается активное перемещение российской и белорусской военной техники на границах Украины со стороны Беларуси.

В украинскую разведку поступают сообщения, что российское руководство пытается склонить белорусских военнослужащих к участию в войне против Украины.

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Фото: Depositphotos

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