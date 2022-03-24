Почти половина немцев не поддерживают немедленный отказ от российского газа

Около половины немцев не поддерживают немедленный отказ от российского газа в связи с войной РФ против Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Civey.

В целом против введения эмбарго на импорт российского газа выступают 48% жителей Германии.

41% опрошенных поддерживает запрет на поставку природного газа из России, 11% – не смогли определиться с мнением.

Следует отметить, что в начале марта в опросе, проведенном другой социологической группой, за полный отказ от российского газа высказались 55% опрошенных. Впрочем, тогда не спрашивали о “немедленном” отказе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал отказаться от энергоресурсов из РФ. Он уверен, что санкции Европы против России будут не краткосрочной мерой, а продолжительным конфликтом.

Источник: Spiegel