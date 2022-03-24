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Почти половина немцев не поддерживают немедленный отказ от российского газа

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Почти половина немцев не поддерживают немедленный отказ от российского газа

Около половины немцев не поддерживают немедленный отказ от российского газа в связи с войной РФ против Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Civey.

В целом против введения эмбарго на импорт российского газа выступают 48% жителей Германии.

41% опрошенных поддерживает запрет на поставку природного газа из России, 11% – не смогли определиться с мнением.

Следует отметить, что в начале марта в опросе, проведенном другой социологической группой, за полный отказ от российского газа высказались 55% опрошенных. Впрочем, тогда не спрашивали о “немедленном” отказе.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал отказаться от энергоресурсов из РФ. Он уверен, что санкции Европы против России будут не краткосрочной мерой, а продолжительным конфликтом.

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Источник: Spiegel

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Фото: Pixabay

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