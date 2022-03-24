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Швейцария готова предоставить беженцам из Украины беспрецедентный статус: что это значит

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Швейцарія

Швейцария готова предоставить беженцам из Украины специальный статус S, который ранее не применялся.

Он был разработан в середине 90-х годов во время войн на Балканах для того, чтобы быстро и без бюрократии принимать беженцев. На момент окончательного одобрения этого механизма в июне 1999 года войны на территории бывшей Югославии уже закончились и механизм до сих пор ни разу не был задействован на практике.

Он может распространяться на украинцев и членов семей, а также граждан третьих стран, которые до начала полномасштабной войны имели постоянный вид на жительство в Украине и не могут безопасно вернуться в собственную страну. Статус S не может предоставляться лицам, которые уже получили защиту в какой-либо стране ЕС.

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Спецстатус дает право на проживание в Швейцарии на год с возможностью продлить его, пока будет продолжаться война. Он позволяет трудоустроиться и устроить детей в школу. Также планируется, что беженцы из Украины с таким статусом смогут получать 1,6 тыс. долларов ежемесячно.

Кроме того, правительство пошло на дополнительный шаг и разрешило лицам со спецстатусом свободно путешествовать в рамках Шенгенской зоны.

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 11 тыс. украинцев зарегистрировались в Швейцарии как беженцы. По заявлению чиновников, государство готово принять до 60 тыс. человек, хотя прогнозируют, что поток беженцев из Украины увеличится до 300 тыс. человек.

Источник: SwissInfo

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