Слабая коалиция РФ, ляпы военных и масштабные потери: победа Украины неизбежна

Американский политолог Элиот А. Коэн выкатил интересную аналитику относительно того, почему Запад пока не может признать, что Украина побеждает в войне с РФ.

В целом, для украинского взгляда там будет много очевидных вещей и месседжей, но приятно, что такие мысли теперь звучат и в западных странах.

Элиот А. Коэн — политолог, профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса. С 2007 по 2009 год он был советником Госдепа США.

Начал свой блог он с упоминания Ирака в 2007 году. По его словам, общепринятое мнение в Вашингтоне обычно отставало от того, что происходит на самом деле на две-четыре недели. А теперь происходит нечто подобное с Украиной. То есть американски чиновники не могут поверить в победу Украины в войне, так как руководствуются представлениями о конфликте двух недельной давности.

— Аналитики и комментаторы неохотно заявляют, что российское вторжение в Украину заблокировано и что война зашла в тупик. Скорее всего правда в том, что украинцы побеждают, — отметил Элиот А. Коэн.

Почему же западные аналитики все еще не могут признать то, что преимущество в войне переходит к Украине? Ведь сначала западные специалисты предрекали быструю победу россиян. Потом те самые люди говорили, что российские военные просто перегруппируются, чтобы ударить с новой силой.

Элиот А. Коэн отметил, что аналитические провалы будут уже исследоваться в будущем.

Также американский политолог уточнил, что не так много аналитиков, которые занимаются ситуацией в Украине. По его словам, Запад игнорирует прогресс, который нашей стране удалось достичь с 2014 года.

— Украинские вооруженные силы доказали не только мотивированность и умелое руководство, но и тактическое мастерство, объединив легкую пехоту с противотанковыми средствами, беспилотниками и артиллерийским огнем, чтобы неоднократно наносить поражение гораздо более крупным российским военным формированиям. Украинцы не просто защищают свои опорные пункты в городских районах, но и маневрируют между ними, следуя афоризму Клаузевица о том, что лучшая защита — это щит из хорошо направленных ударов, — отметил Элиот А. Коэн.

Также аналитик указал на слабые стороны российской армии, которые топят ее.

Он отметил, что армия РФ может и подкована интеллектуально, но на практике все рушится из-за банального человеческого фактора.

Ведь довольно много ответственности лежит на тех самых сержантах (унтер-офицерах). А России сержантский состав, как и всегда, слаб и коррумпирован.

Далее Элиот А. Коэн наводит факты, которые подтверждают то, что победа в войне за Украиной. Мы их и так хорошо знаем, поэтому кратко.

— Провал почти всех воздушных десантов России, ее неспособность уничтожить украинские ВВС и систему ПВО, а также недельный паралич 40-мильной колонны снабжения к северу от Киева наводят на размышления. Русские потери ошеломляют, — заявил политолог.

Относительно потерь, то он назвал две цифры — от 7 000 до 14 000 солдат убитыми. Но аналитик добавил, что если сюда добавить раненных и пленных, то потери РФ вырастут до 30 тыс. Кстати, темпы потерь у врага не уменьшаются.

У РФ много тактических ляпов:

скопление техники на дорогах

отсутствие пехоты, прикрывающей фланги

отсутствие слаженного огня артиллерии

отсутствие поддержки вертолетов сверху

паническая реакция на засады.

— Соотношение 1 к 1 уничтоженной техники к захваченной или брошенной говорит о том, что армия не желает сражаться. Поражает неспособность России сконцентрировать свои силы на одном или двух направлениях наступления или захватить крупный город, — отметил американский аналитик.

В ту же копилку, что российская армия не может наладить нормальную логистику (куча техники без топлива, а голодные солдаты бегают по украинских домах в поисках еды).

Также политолог отметил, что РФ не стоит сильно надеяться на резервистов, так как у них нет нужной подготовки и мотивации.

Элиот А. Коэн вспомнил и об знатно опозоренных кадыровцах в Украине. Он добавил, что они просто не умеют воевать.

Кибервойна РФ, наверное, видна только РФ, так как Украину она особо не зацепила.

— Если Россия ведет кибервойну, то это не сильно видно. Российские средства радиоэлектронной борьбы не отключали связь с Украиной. Полдюжины их генералов погибли из-за плохой связи, — заявил политолог.

Также для аналитика странной выглядит тактика с разрушением больниц и жилых домой, ведь с военной точки зрения она под собой ничего не несет.

— Выражаясь сурово: если русские сровняют с землей город и перережут его мирных жителей, вряд ли они уничтожили его защитников, которые будут делать экстраординарные и эффективные вещи из руин, чтобы отомстить захватчикам, — поделился Элиот А. Коэн.

Кроме того, он указал на то, что это не просто война России с Украиной, так как за каждой страной стоит коалиция. И пока за РФ стоит Беларусь и Эритрея, за Украиной — все цивилизованный мир от Польши до США. Тем более, мы все видим, что на Беларусь Владимиру Путину не приходится сильно надеяться. Если Александр Лукашенко и согласится на дополнительную помощь, то сами граждане страны просто саботируют вторжение в Украину.

— Если украинцы продолжат побеждать, мы можем увидеть более заметные развалы российских частей и, возможно, массовые капитуляции и дезертирство. К сожалению, российские военные также будут лихорадочно удваивать ставку на то, что у них хорошо получается — бомбардировки городов и убийства мирных жителей, — заявил политолог.

А напоследок Элиот А. Коэн призвал как следует вооружить украинцев, задушить российскую экономику и усилить давление на элиту РФ.

Кроме того, аналитик призвал готовиться к судебным процессам, как и после Второй мировой войны.

— Прежде всего, мы должны объявить, что будет план Маршалла по восстановлению украинской экономики. Ведь ничто так не укрепит их уверенность, как знание того, что мы верим в их победу и намерены помочь создать достойное будущее для людей, готовых сражаться так решительно за свою свободу, — отметил Элиот А. Коэн.

Источник: The Atlantic