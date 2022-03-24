Ушла из жизни первая женщина на должности государственного секретаря США Мадлен Олбрайт в возрасте 84 лет. Ее семья сообщила, что причиной смерти стал рак, а в последние дни жизни она находилась в кругу близких и друзей. Факты ICTV вспоминают биографию выдающейся американки.

Олбрайт родилась 15 мая 1937 года в Праге. Отец Йозеф Корбель был чехословацким дипломатом, а мама Анна Корбель занималась детьми. У Мадлен были младшая сестра Кэтрин и младший брат Джон.

В 1939 году семье пришлось уехать из Чехословакии в Лондон. После Второй мировой войны они вернулись домой, где отец вернулся на должность посла Чехословакии в Югославии.

После смены власти Йозеф Корбель с семьей эмигрировал в США, где начал преподавать в Денверском университете. А в 1957 году Мадлен Олбрайт получила американское гражданство.

Современники рассказывали, что девушка впервые приехала в Америку как беженка, а затем стала одной из ключевых фигур американской политики.

Она начала свою деятельность в качестве активистки Демократической партии Соединенных Штатов Америки, а в 1972 году стала членом команды сенатора Эдмунда Маски. В 1976 году Олбрайт занимала должность помощницы сенатора по вопросам законодательной работы.

Мадлен Олбрайт стала советницей Билла Клинтона в 1992 году. После его избрания на пост президента Америки она была назначена постоянной представительницей США при ООН. В 1997 году Олбрайт стала первой женщиной-госсекретарем США.

Во время своего пребывания на должности она активно добивалась вмешательства НАТО на Балканах, чтобы остановить геноцид, стремилась снизить распространение ядерного оружия. Ее называли большим борцом за демократию.

За день до полномасштабного военного вторжения России в Украину американское издание The New York Times опубликовало колонку бывшего госсекретаря США. В нем Олбрайт отметила, что нападение Кремля на соседнюю страну станет исторической ошибкой Москвы.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, она спрогнозировала начатую Россией войну.

Экс-госсекретарь США считала, что агрессия РФ не имеет перспектив, а Украина выстоит. Кулеба подчеркнул, что Олбрайт – это большая политическая фигура США, которая была другом Украины.