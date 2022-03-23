Украинские дипломаты готовят проект резолюции в Генеральную ассамблею ООН, в котором ответственность за гуманитарную катастрофу, вызванную боевыми действиями на территории Украины, будет возлагаться на Россию.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

— Поскольку Совет безопасности ООН оказался неспособен подготовить проект гуманитарной резолюции, который бы содержал четкие формулировки относительно того, кто является агрессором, кто виноват в гуманитарной катастрофе. Мы вместе с партнерами подготовили проект резолюции Генассамблеи и предложим в ближайшие дни проголосовать за этот проект, — Сергей Кислица.

Постпред Украины напомнил, что на прошлой неделе Российская Федерация совершила акт капитуляции, отозвав свой проект “гуманитарной” резолюции на заседании Совбеза ООН.

По словам Сергея Кислицы, российская сторона поняла, что голосование за проект резолюции не принесет никаких результатов, более того – оно засвидетельствует немощность российской резолюции даже без необходимости применения права вето со стороны других членов Совбеза, имеющих на это право.

Фото: Постоянное представительство Украины при ООН