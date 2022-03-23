Японский производитель техники Sharp заявил, что приостанавливает поставки своей продукции в Россию.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В Sharp Group отмечают, что глубоко обеспокоены текущим военным конфликтом в Украине, и желают скорейшего мирного урегулирования ситуации.

В компании заявили, что присоединяются к гуманитарной программе.

— Наши предприятия будут делать местные пожертвования благотворительным организациям, участвующим в гуманитарной программе, наряду с индивидуальными усилиями по оказанию помощи, — говорится в заявлении Sharp Group.

Sharp Group в настоящее время приостанавливает поставки в Россию из-за развязанного военного конфликта.