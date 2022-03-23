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Факты / Мир / Мировые новости

Японский производитель Sharp останавливает поставки в РФ

Марта Бондаренко редактор ленты
Японский производитель Sharp останавливает поставки в РФ

Японский производитель техники Sharp заявил, что приостанавливает поставки своей продукции в Россию.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В Sharp Group отмечают, что глубоко обеспокоены текущим военным конфликтом в Украине, и желают скорейшего мирного урегулирования ситуации.

В компании заявили, что присоединяются к гуманитарной программе.

— Наши предприятия будут делать местные пожертвования благотворительным организациям, участвующим в гуманитарной программе, наряду с индивидуальными усилиями по оказанию помощи, — говорится в заявлении Sharp Group.

Sharp Group в настоящее время приостанавливает поставки в Россию из-за развязанного военного конфликта.

— Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры в соответствии корпоративным статутом Sharp Group, — подчеркнули в компании.

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Фото: Getty Images

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