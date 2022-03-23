Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 27 день войны
Убили Убили
117 детей
Ранили Ранили
>155 детей
Убили Убили
> 925 (ООН) взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

ЕС внесет €2,5 млрд для решения продовольственного дефицита

Татьяна Забожко редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн

Европейский Союз внесет €2,5 млрд для решения проблемы дефицита продовольствия в мире, которая стала следствием войны России против Украины.

Об этом на Европейском гуманитарном форуме сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Агрессия президента России Владимира Путина против Украины имеет последствия далеко за пределами Европы. Поскольку гуманитарные нужды и без того самые высокие, война Кремля угрожает продовольственной безопасности во всем мире, – подчеркнула она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС как крупнейший в мире гуманитарный донор продолжает активизировать свою поддержку с €2,5 млрд до 2024 года.

Таким образом, Европейский Союз стремится помочь регионам, наиболее пострадавшим от продовольственного дефицита, и принять специальные меры по увеличению производства пищи в Европе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 28-е сутки.

За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка