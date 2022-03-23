Европейский Союз внесет €2,5 млрд для решения проблемы дефицита продовольствия в мире, которая стала следствием войны России против Украины.
Об этом на Европейском гуманитарном форуме сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
– Агрессия президента России Владимира Путина против Украины имеет последствия далеко за пределами Европы. Поскольку гуманитарные нужды и без того самые высокие, война Кремля угрожает продовольственной безопасности во всем мире, – подчеркнула она.
Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС как крупнейший в мире гуманитарный донор продолжает активизировать свою поддержку с €2,5 млрд до 2024 года.
Таким образом, Европейский Союз стремится помочь регионам, наиболее пострадавшим от продовольственного дефицита, и принять специальные меры по увеличению производства пищи в Европе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 28-е сутки.
За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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