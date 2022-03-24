Америка официально обвинила Россию в совершении военных преступлений в Украине

Соединенные Штаты Америки официально обвинили Российскую Федерацию в военных преступлениях на территории Украины. Вражеские войска совершают атаки на нападения на мирных жителей, убеждены в США.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что РФ совершает военные преступления в Украине, поэтому Россия должна быть привлечена к ответственности за агрессивные действия. По его словам, США пришли к такому выводу после анализа публичной информации и из разведывательных источников.

— Я могу объявить, что на основе имеющейся сейчас информации правительство США оценивает, что российская армия совершила военные преступления в Украине, — сказал Блинкен.

Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что США будут продолжать собирать доказательства против России и давать их международным институтам.

По его словам, США стремятся привлечь к ответственности российских военных при помощи доступных инструментов, включая уголовное преследование.

Недавно президент США Джо Байден заявил о том, что он считает Владимира Путина военным преступником. В Кремле ответили, что справедливые слова главы Белого дома могут привести к нарушению двусторонних отношений.