Россия может лишиться членства в Группе двадцати (G20), в то время как Украина получит $1 млрд финансовой помощи от Соединенных Штатов.

Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам состоявшихся 24 марта в Брюсселе саммитов НАТО и G20.

Комментируя возможность применения химического оружия Россией в Украине, глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты ответят на действия президента РФ Владимира Путина.

– Мы ответим, если он применит ее. Природа ответа будет зависеть от природы применения, – сказал Джо Байден.

Президент Байден отметил, что пока не будет предоставлять данные разведки о вероятности применения химоружия со стороны России на украинских территориях.

При этом президент США заявил, что Североатлантический альянс “мгновенно” отреагирует в случае применения Россией химического оружия в Украине.

Журналисты спросили Джо Байдена относительно того, стоит ли Украине идти на уступки в переговорах с Россией по поводу территорий, чтобы были прекращены боевые действия.

– Это полностью решение Украины. Ничего об Украине без Украины. Я не верю, что им придется пойти на это. Есть переговоры, дискуссии, членом которых я не являюсь, туда включены представители Украины. Именно они должны принимать это решение, – сказал президент Байден.

В то же время, он объявил, что США предоставят более $1 млрд гуманитарной помощи для Украины.

– Сегодня я хочу объявить, что США дадут более $1 млрд, что пойдут на гуманитарную помощь для Украины, – сказал Джо Байден.

В то же время, президент США инициировал исключение Российской Федерации из Группы двадцати, хотя признал, что этот шаг может не достичь своей цели.

Его спросили, поддерживает ли глава Белого дома предложение исключить Россию из G20 из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

– Да. Однако решение зависит от самой группы G20… Если это не удастся сделать, нам следует пригласить Украину на встречу, — ответил президент Байден.

Ранее по итогам саммита НАТО на пресс-конференции выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, который, в частности, объяснил, почему Альянс отказывается закрывать небо над Украиной.

Источник: ABC News