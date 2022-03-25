Большинство американцев считают, что президент США Джо Байден недостаточно жестко отвечает России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом свидетельствуют данные нового социологического исследования, проведенного Associated Press и NORC, опубликованного 24 марта.

— Президент Байден сталкивается с усиливающимся давлением внутри страны через четыре недели после начала войны, и солидное большинство американцев выражает сомнение в том, что он сделал достаточно, чтобы наказать Россию за ее вторжение в Украину.

Согласно опросу, около 56% американцев, из которых 43% демократов, считают, что президент Байден не был “достаточно жестким” в своем ответе России. Около одной трети считают, что он правильно реагировал на возникшую ситуацию.

— Только 6% американцев, что едва превышает 4-процентную погрешность опроса, считают, что Байден был “слишком жестким” по отношению к Москве, — пишет NYT.

В социологическом исследовании приняли участие 1 082 взрослых американца в период с 17 по 21 марта, то есть более чем через три недели после начала войны.

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New York Times отмечает, что результаты опроса показали быструю смену общественного мнения среди американцев — от неприятия конфликта к гораздо более агрессивной позиции, подстегнутой изображениями неизбирательных российских атак на гражданское население в Украине. Поддержка крупной роли США в Украине выросла до 40% с 26% непосредственно перед вторжением России в феврале.

— Этот неожиданный сдвиг оказывает дополнительное давление на Байдена, который находится в Брюсселе и проводит переговоры с европейскими союзниками, — пишет издание.

Опрос также отражает партийный застой в американской политике. Общий рейтинг одобрения президента США остается на уровне 43%, практически не изменившись с начала войны. При этом республиканцы в подавляющем большинстве не приемлют президентство Байдена и не одобряют его действия касательно Украины.

В то же время среди демократов также есть обеспокоенные политики. Так, 41-летняя Рейчел Коллинз, школьная учительница из Чикаго, выразила чувство волнения и гнева, которое вызвали действия Владимира Путина.

Говоря о действиях президента Байдена, она заявила, что тот “находится между молотом и наковальней”.

— Мне кажется, что Путин не собирается останавливаться на Украине, — считает она.

И это, по словам Рейчел Коллинз, заставляет ее верить, что прямая конфронтация с Россией “неизбежна”.

Республиканцы, демонстрируя почти всеобщее недовольство по поводу действий Джо Байдена, неохотно поддержали участие США в военных действиях — и в то же время считают, что президент США не был достаточно “жестким”, чтобы сдержать Владимира Путина. Только 12% республиканцев одобрили действия президента Байдена, показал опрос.

Однако была одна область, в которой наблюдалось согласие по обоим партийным линиям: значительное большинство в обеих партиях одобрило усилия президента США по привлечению международной поддержки для введения сокрушительных экономических санкций против Владимира Путина и его окружения, причем 70% американцев поддержали полный запрет США на импорт нефти из России.