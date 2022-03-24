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Следующие 15 дней будут решающими в войне в Украине — Боррель

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Жозеп Борель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что “следующие 15 дней будут решающими в войне в Украине”.

В интервью испанскому La Hora de la 1 он сообщил, что Москва не планирует воспринимать серьезно какие-либо обсуждения, пока не достигнет своих целей в полномасштабном вторжении на территорию Украины.

По мнению Борреля, российское правительство пока не заинтересовано в переговорах о прекращении огня в Украине, поскольку армия РФ не достигла своих военных целей.

— Россия пока не хочет садиться за стол переговоров и договариваться о чем-либо: она хочет оккупировать территории. Она хочет вести серьезные переговоры только тогда, когда обеспечит свою сильную позицию, – заявил Боррель.

Кроме того, по его мнению, “нелегко договориться о прекращении огня, когда кто-то хочет продолжать войну”.

Боррель объяснил, что завершение войны “не будет вопросом 48 часов”, а все будет зависеть от украинского сопротивления, “которое может длиться столько, сколько это возможно”. Поэтому он подчеркнул, что важно продолжать помогать Украине, посылая больше оружия.

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Источник: RTVE

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Фото: Depositphotos

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