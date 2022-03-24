Пентагон не видит признаков вторжения белорусских войск в Украину

Пентагон не видит признаков того, что белорусская армия готовится к вторжению на территорию Украины.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на корреспондента Голоса Америки Карлу Баббу.

— Высокопоставленное должностное лицо министерства обороны США говорит, что нет признаков того, что белорусские военные готовятся присоединиться к войне в Украине, — написала Карла Баб в своем Твиттере.

Напоминаем, что на территории Беларуси продолжается накопление российской и белорусской военной техники вдоль украинской границы.