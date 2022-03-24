Польша хочет внести изменения в законодательство для конфискации имущества российских компаний

Польша хочет изменить свою Конституцию, чтобы разрешить конфискацию российской собственности в ответ на масштабное вторжение РФ в Украину. В частности, польское правительство хочет ввести налог для субъектов, ведущих бизнес в России.
Среди возможных изменений – исключение расходов на оборону из правил регулирования государственного долга, возможность конфискации имущества, принадлежащего российским компаниям, и введение налога для организаций, имеющих бизнес в России.
Премьер-министр Польши встретился с представителями всех оппозиционных партий в парламенте.
Некоторые из них должны поддержать предложения, чтобы получить большинство в две трети голосов, необходимых для внесения поправок в Конституцию.
Представитель правительства Польши Пётр Мюллер сказал, что учитывая последние события, польская армия должна быть оснащена на самом высоком уровне.
Поэтому чиновники предлагают исключить из государственного долга расходы на армию и вооружение, чтобы подготовиться к потенциальному нападению России.
Источник: Notes from Poland