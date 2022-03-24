Польша хочет внести изменения в законодательство для конфискации имущества российских компаний

Польша хочет изменить свою Конституцию, чтобы разрешить конфискацию российской собственности в ответ на масштабное вторжение РФ в Украину. В частности, польское правительство хочет ввести налог для субъектов, ведущих бизнес в России.

Среди возможных изменений – исключение расходов на оборону из правил регулирования государственного долга, возможность конфискации имущества, принадлежащего российским компаниям, и введение налога для организаций, имеющих бизнес в России.

Премьер-министр Польши встретился с представителями всех оппозиционных партий в парламенте.

Некоторые из них должны поддержать предложения, чтобы получить большинство в две трети голосов, необходимых для внесения поправок в Конституцию.

Представитель правительства Польши Пётр Мюллер сказал, что учитывая последние события, польская армия должна быть оснащена на самом высоком уровне.

Поэтому чиновники предлагают исключить из государственного долга расходы на армию и вооружение, чтобы подготовиться к потенциальному нападению России.

Читайте Америка официально обвинила Россию в совершении военных преступлений в Украине

Источник: Notes from Poland