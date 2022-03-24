Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
121 детей
Ранили Ранили
>167 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Польша хочет внести изменения в законодательство для конфискации имущества российских компаний

Юля Захарченко редактор ленты
Польша хочет внести изменения в законодательство для конфискации имущества российских компаний

Польша хочет изменить свою Конституцию, чтобы разрешить конфискацию российской собственности в ответ на масштабное вторжение РФ в Украину. В частности, польское правительство хочет ввести налог для субъектов, ведущих бизнес в России.

Среди возможных изменений – исключение расходов на оборону из правил регулирования государственного долга, возможность конфискации имущества, принадлежащего российским компаниям, и введение налога для организаций, имеющих бизнес в России.

Премьер-министр Польши встретился с представителями всех оппозиционных партий в парламенте.

Некоторые из них должны поддержать предложения, чтобы получить большинство в две трети голосов, необходимых для внесения поправок в Конституцию.

Представитель правительства Польши Пётр Мюллер сказал, что учитывая последние события, польская армия должна быть оснащена на самом высоком уровне.

Поэтому чиновники предлагают исключить из государственного долга расходы на армию и вооружение, чтобы подготовиться к потенциальному нападению России.

Читайте
Америка официально обвинила Россию в совершении военных преступлений в Украине

Источник: Notes from Poland

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка