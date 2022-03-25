Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полноценная война между Россией и Альянсом вряд ли будет.

Столтенберг отметил, что демонстрация единства стран НАТО снизила вероятность полномасштабной войны.

Однако, по его словам, ситуация в Украине чрезвычайно непредсказуема и сейчас НАТО столкнулась с новой реальностью.

Йенс Столтенберг должен был стать главой Центрального банка в Норвегии, однако из-за войны в Украине, остается на своей должности главы НАТО.

Сам Столтенберг отмечает, что чувствует привилегию в третий раз, потому что продлевает свой срок.

На вопрос, важнее ли работа в НАТО, чем работа в Центральном банке Норвегии, Столтенберг ответил, что чувствует роботу в НАТО более важной. Особенно если он может повлиять на ход событий чтобы остановить эту войну.