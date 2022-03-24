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США примут до 100 тыс. украинцев, спасающихся от агрессии РФ — чиновник Белого дома

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Білий дім

Соединенные Штаты примут до 100 тыс. украинцев и других граждан, которые спасаются от российской агрессии. Об этом заявил в четверг высокопоставленный чиновник администрации президента США.

— Чтобы выполнить это обязательство, мы рассматриваем весь спектр легальных путей в Соединенные Штаты, – сказал чиновник.

Он добавил, что это включает в себя программу приема беженцев в США, иммиграционные и неиммиграционные визы.

Чиновник сказал, что Белому дому не придется просить Конгресс расширить текущий лимит ежегодных беженцев, который установлен на уровне 125 тыс. на 2022 финансовый год, поскольку это скорее “долгосрочные обязательства”, и будут другие пути для въезда в США для многих из украинцев.

— У нас все еще есть значительный потенциал в пределах 125 тыс., поэтому сейчас мы не видим необходимости выходить за его пределы, – сказал чиновник.

Чиновник отметил, что администрация работает над расширением и разработкой новых программ с “фокусом на приеме украинцев, имеющих членов семьи в Соединенных Штатах”.

Акцент будет сделан на защите наиболее уязвимых слоев беженцев, включая членов ЛГБТ-сообщества, нуждающихся в медицинской помощи, журналистов и граждан третьих стран.

— Открывая нашу страну для этих лиц, мы поможем снять давление на европейские страны, которые сейчас несут такую ​​ответственность, – добавил чиновник.

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Источники: CNN, Politico

Фото: Depositphotos

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