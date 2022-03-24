США разрабатывают план действий в случае применения Россией ядерного оружия

Соединенные Штаты Америки разрабатывают возможные сценарии действий в случае применения Россией запасов химического, биологического или ядерного оружия. Белый дом собрал команду представителей национальной безопасности для создания плана вероятных действий.

Команда также разрабатывает ответы в случае атаки президентом России Владимиром Путиным на территории НАТО конвоя с оружием и помощью Украине.

Также команда рассматривает варианты действий, если Россия начнет войну в других странах, включая Молдову и Грузию. Они разрабатывают план, как подготовить европейские страны к увеличению количества беженцев в таких масштабах, каких не видели десятилетиями.

Еще месяц назад подобные сценарии казались теоретическими. Однако в Брюсселе стало известно, что Россия может применить самое мощное оружие в своем арсенале.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул неотложность подготовительных действий в случае ядерной атаки Российской Федерации. Он заявил, что если российские войска применят оружие массового поражения, это может иметь катастрофические последствия для людей в странах-членах НАТО.