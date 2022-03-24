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Успешные контратаки Украины срывают наступление России на Киев — разведка

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Успешные контратаки Украины срывают наступление России на Киев — разведка

Разведка Великобритании сообщила, что контратаки Украины срывают наступление России на Киев.

Данные разведки свидетельствуют о том, что Украина усиливает давление на российские войска северо-восточнее Киева, проводя успешные контратаки против врага в пригороде столицы.

Российские военные на территории Киева имеют плохие военные поставки и деморализованы.

— Украинские войска проводят успешные контратаки против российских позиций в городах в окрестностях столицы и, вероятно, отбили Макаров и Мощун, — отмечает разведка.

Разведка также сообщает, что существует реальная вероятность того, что украинские войска теперь смогут оцепить российские подразделения в Буче и Ирпене.

– Успешные контратаки Украины нарушат способность российских войск реорганизоваться и восстановить собственное наступление на Киев, – сообщает разведка.

Фото: Генштаб ЗСУ

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