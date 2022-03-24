Великобритания объявит новый пакет военной помощи для Украины

На встрече лидеров НАТО и Большой семерки Великобритания должна объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

Новая помощь будет включать в себя 6 тыс. ракет, состоящих из противотанкового и фугасного оружия, а также £25 млн на финансовую поддержку украинских военных.

Великобритания также предоставит дополнительные £4,1 млн для Всемирной службы BBC для борьбы с дезинформацией в России и Украине, а также для новой финансовой и полицейской поддержки для расследования военных преступлений Международным уголовным судом.

— Владимир Путин уже терпит крах в Украине. Украинский народ продемонстрировал себя как очень храбрый и непобедимый в защите своей Родины перед лицом неспровоцированного наступления, – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон добавил, что они не будут стоять в стороне, пока Россия уничтожает украинские города и убивает людей. Великобритания будет работать с союзниками, чтобы усилить военную и экономическую поддержку для Украины.

— Через месяц после начала этого кризиса международное сообщество стоит перед выбором. Мы можем сохранить огонь свободы в Украине, или рискуем, что он погаснет в Европе и мире, – сказал Джонсон.

Великобритания уже предоставила Вооруженным силам Украины более 4 тыс. единиц противотанкового оружия, NLAW и ракеты Javelin.

Правительство также поставляет высокоскоростные зенитные ракеты Starstreak, чтобы помочь украинцам защититься от бомбардировок.