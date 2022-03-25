Британия предоставит военную помощь Украине, но вероятно без танков и самолетов

Западные партнеры Украины работают над увеличением летальной военной помощи нашему государству, которое необходимо для защиты от российско-оккупационных войск. Однако существует вероятность, что она не будет распространяться на танки и самолеты.

После саммита НАТО в Брюсселе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что это сложно с точки зрения логистики – как с бронетехникой, так и с самолетами. Британия считает самым ценным вооружением ракеты, которые Украина может использовать для самозащиты.

Вероятнее всего дополнительная помощь Украине от Британии не будет распространяться на танки и самолеты — две ключевые просьбы, выдвинутые президентом Владимиром Зеленским.

– С точки зрения логистики это очень сложно, как с бронетехникой, так и с самолетами. Мы отлично понимаем, что он просит. Оборудование, которое мы считаем самым ценным сейчас – это ракеты, которые они могут использовать для самозащиты, – отметил британский премьер-министр.

Борис Джонсон подчеркнул, что ни одна западная демократия сейчас не думает о том, чтобы воевать на территории Украины, в то же время эти страны не хотят закрывать наше небо, с которого прилетают российские ракеты по мирным городам и селам.

Великобритания объявила, что планирует прислать Украине дополнительные 6 тыс. противотанковых комплексов, предоставить 25 млн фунтов стерлингов для Вооруженных сил Украины и увеличить британские войска в Болгарии.