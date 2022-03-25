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Итальянский суд освободил украинского режиссера Евгения Лавренчука

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Євген Лавренчук

Итальянский суд принял решение освободить украинского режиссера Евгения Лавренчука, которого задержали в Неаполе по запросу России в декабре 2021 года. Об этом сообщила в социальных сетях омбудсман Людмила Денисова.

— Суд Неаполя вынес окончательное решение об уходе Евгения, признав обвинения против него со стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования — политическими, — заявила она.

Она добавила, что Лавренчука сняли с учетом Интерпола.

Эти данные были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, в соответствии с которыми строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

В свою очередь суд Неаполя поставил точку в этом процессе и уволил Евгения Лавринчука.

Сам Лавренчук тоже прокомментировал свое увольнение из-под ареста, отметив, что глава Минюста Италии Марта Картабиа, лично ходатайствовавшая об увольнении, признала его оппонентом Путина.

– Я свободен, окончательно. Получил решение суда Неаполя, в котором признаны все обвинения против меня со стороны России сфабрикованными, а мотив преследования – политическим, – написал режиссер.

Информация об аресте Лавренчука в Италии по запросу РФ поступила в начале января. Его задержали в Неаполе 17 декабря, когда украинец пытался вылететь из Италии во Львов.

В России объявили, что Лавренчук якобы совершил финансовое нарушение на территории РФ. В конце января 2022 года Лавренчука перевели под домашний арест.

Источник: Людмила Денисова

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