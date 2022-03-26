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Макрон объявил об “исключительной гуманитарной операции” для эвакуации жителей Мариуполя

Илья Нежигай редактор ленты
Эммануаль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале “исключительной гуманитарной операции” в Мариуполе совместно с Грецией и Турцией.

Как заявил французский лидер, которого цитирует Le Figaro, в рамках сделки планируется эвакуация жителей города, пострадавшего от российской агрессии.

— Мы собираемся начать гуманитарную операцию совместно с Грецией и Турцией, чтобы эвакуировать всех, кто хочет покинуть Мариуполь… Мы организуем все с наилучшими условиями. В этом городе с населением более 400 тыс. человек сейчас только 150 тыс. жителей, которые живут в катастрофических условиях, — сказал президент Франции.

Он добавил, что Франция, Греция и Турция уже проводят работы по этому поводу.

— Были конкретные обсуждения с мэром Мариуполя. Мы делаем это в условиях прозрачности с президентом (Владимиром, — Ред.) Зеленским и украинскими властями. И мы планируем вести переговоры с российской стороной. Мы создаем себе условия для этого в ближайшие несколько дней. В течение 48 часов я проведу новую беседу с Владимиром Путиным, чтобы закрепить детали, — сказал Эммануель Макрон.

Ранее президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, в котором обсуждалась гуманитарная ситуация в заблокированных городах. Кроме того, стороны обсуждали оборонное сотрудничество.

Власти Греции уже заявляли ранее, что готовы взяться за восстановление Драматического театра в Мариуполе, куда попал российские снаряд, когда там находились мирные жители.

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Источник: Le Figaro

Фото: Dreamstime

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