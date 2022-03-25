Путин не победит Украину, он уже проиграл – премьер Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина имеет есть все шансы победить в войне, которую начала Российская Федерация.

По его мнению, для этого следует приложить усилия, потому что это не будет легко. Однако президент России Владимир Путин уже потерпел неудачу и фактически проиграл.

– Я не думаю, что это будет легко. В определенном смысле Путин уже потерпел неудачу и проиграл. Он понятия не имел, что все украинцы поднимутся на сопротивление, которое они показывают сейчас. Он совершенно неправильно понял, что такое Украина. Он укрепил ее. Он не может подчинить Украину. Он не может победить в этом смысле, – убежден британский премьер.

В то же время Борис Джонсон не уверен, что Путин может остановиться и завершить войну в Украине.

– Я думаю, что он решил удвоить ставку и попытаться “грознифицировать” украинские города-миллионники, как он всегда пытался делать. Это трагическая ошибка, – считает Джонсон.

Сравнение с Грозным

Грозный – это столица Чечни. Город был полностью разрушен после второй российско-чеченской войны, вражеские войска разбомбили его.

Затем Грозный удалось отстроить, город стал еще лучше. Теперь там расположены отели высокого класса и небоскребы.

Когда Украина выиграет начавшуюся Россией войну, то она тоже отстроит Харьков и другие разбомбленные города. Страна-агрессор Российская Федерация будет платить за все причиненные убытки.