Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 28 день войны
Убили Убили
128 детей
Ранили Ранили
>172 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
> 925 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Армения заявила о пересечении войсками Азербайджана линии разграничения в Нагорном Карабахе

Юля Захарченко редактор ленты
Нагірний Карабах

В иностранных СМИ появились сообщения о якобы возобновлении военных действий в Нагорном Карабахе. Министерство обороны Азербайджана опровергло заявления Армении, заявив, что столкновений и инцидентов не происходило.

– Сообщения армянских источников об обострении ситуации на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не отражают действительности. На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило, — отметили в Минобороны Азербайджана.

В СМИ сообщали, что якобы Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе, поскольку российских военных-“миротворцев” (зашедших на эту территорию в 2020 году) отправили на войну в Украину.

— Армянские источники намеренно уродуют и нагнетают обстановку. Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу паники и ввести общественность в заблуждение. Никаких причин для беспокойства и волнения нет, – заявили в азербайджанском Минобороны.

Подразделения азербайджанской армии сейчас полностью контролируют оперативную обстановку в Нагорном Карабахе, отметили в местном Министерстве обороны.

Источник: Радио Азатутюн, Минобороны Азербайджана

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка