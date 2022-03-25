В иностранных СМИ появились сообщения о якобы возобновлении военных действий в Нагорном Карабахе. Министерство обороны Азербайджана опровергло заявления Армении, заявив, что столкновений и инцидентов не происходило.

– Сообщения армянских источников об обострении ситуации на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не отражают действительности. На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило, — отметили в Минобороны Азербайджана.

В СМИ сообщали, что якобы Азербайджан начал боевые действия в Нагорном Карабахе, поскольку российских военных-“миротворцев” (зашедших на эту территорию в 2020 году) отправили на войну в Украину.

— Армянские источники намеренно уродуют и нагнетают обстановку. Цель состоит в том, чтобы создать атмосферу паники и ввести общественность в заблуждение. Никаких причин для беспокойства и волнения нет, – заявили в азербайджанском Минобороны.

Подразделения азербайджанской армии сейчас полностью контролируют оперативную обстановку в Нагорном Карабахе, отметили в местном Министерстве обороны.

Источник: Радио Азатутюн, Минобороны Азербайджана