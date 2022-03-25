Чем дольше продолжается начатая Россией война против Украины, тем больше вероятность, что вражеская ракета может приземлиться на территории НАТО. Вооруженные силы Украины активно защищают государство, успешно обороняя Киев.

Об этом говорится в статье Спенсера Боката-Линделла для американского онлайн-издания The New York Times. Он предположил, что военные действия РФ могут завершиться с помощью дипломатов, однако существует вероятность эскалации ситуации с привлечением НАТО.

По мнению автора, существует четыре наиболее вероятные версии развития событий, три из которых предполагают дипломатическое вмешательство. Он предположил, чем может завершиться война в Украине.

Вариант 1 – успешные переговоры

Украина и Россия ведут переговоры по прекращению военных преступлений РФ на территории нашего государства. Обе стороны имеют принципиальные условия, не подлежащие обсуждению.

По мнению обозревателя, заключение мирного соглашения пока не очень вероятно. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит признаков усилий Кремля по прекращению войны в Украине. Некоторые эксперты осторожно склоняются к успеху потенциала дипломатии.

Однако низкая эффективность российских войск побудила РФ смягчить свои требования: официальные лица в Москве теперь меньше говорят об изменении власти в Киеве и “демилитаризации”, а гораздо больше – об украинском нейтралитете.

Вариант 2 – длительная война

Есть вероятность, что провалы российско-оккупационных войск могут подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к дипломатии. Автор статьи считает, что это будет российским планом Б – посредством усиления бомбардировок жилых районов выйти на переговоры с более сильными позициями.

Вероятнее всего глава Кремля не сможет взять Украину под контроль, поэтому он попытается навязать свои условия, заставив миллионы украинцев (женщин и детей) искать безопасное убежище в Польше или других странах.

Агрессивными действиями он сможет создать тяжелое социальное и экономическое бремя, а эти государства могут оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы он согласился на любые условия для завершения войны, предположил автор.

Вариант 3 – вмешательство Китая

Америка заявила, что Россия обратилась к Китаю с просьбой оказать военную и экономическую поддержку.

Президент США Джо Байден предупредил Си Цзиньпина, что утвердительный ответ будет иметь последствия, хотя не уточнил, какими они могут быть. Есть пределы того, как Китай может помочь России в экономической сфере.

Оказывая Москве военную поддержку, Пекин рискует оттолкнуть от себя другие мировые государства. Некоторые специалисты считают, что Китай может вмешаться, чтобы положить конец нападению России на Украину.

Вариант 4 – Путин начнет войну в других странах

Специалисты предполагают, что нападения на страны могут происходить снова и снова. Молдова, Украина, Грузия, страны Балтии, Польша будут первыми попадать под удар.

Оптимистическая версия такого развития событий состоит в том, что вскоре после вторжений Путин умрет.

Однако остается вероятность прямой конфронтации с НАТО – намеренно или случайно. Нападение РФ на территорию НАТО будет считаться началом возможной Третьей мировой войны, не исключающей обмен ядерными ударами. Последствия будут катастрофическими – могут погибнуть миллионы людей.

Эта версия считается маловероятной, однако некоторые обозреватели предупреждают, что риск спровоцированного ядерного конфликта по принципу “глаз за глаз” может возрасти в случае применения Россией оружия массового поражения.