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Факты / Мир / Мировые новости

Для ослабления зависимости от России: страны ЕС договорились о совместной закупке газа

Юля Захарченко редактор ленты
Газ

Страны-члены Европейского Союза договорились о совместной закупке газа и ограничении расходов на энергоносители, чтобы ослабить зависимость от страны-агрессора России.

Европейские лидеры объявили о соглашении, предусматривающем совместное хранение голубого топлива, чтобы все страны ЕС были готовы к следующей зиме.

європейський союз

Страны Европейского Союза согласились совместно покупать и хранить газ, водород и сжиженный природный газ, чтобы уменьшить энергетическую зависимость от России, одновременно защитив европейцев от растущих затрат на энергоносители.

Однако они не установили ограничения на цены на энергоносители. Члены ЕС могут объединиться и совместно вести переговоры о закупке газа, повышая свою переговорную силу в надежде повлиять на цены на энергоносители.

К коллективным закупкам газа могут присоединиться Украина, Грузия и Молдова, а также страны западных Балкан.

Лидеры также поддержали предложение Европейской комиссии заполнить 80% своих подземных хранилищ до ноября и 90% к 2023 году, что требует массовых закупок в ближайшие месяцы. По словам представителей комиссии, это был бы большой скачок по сравнению с нынешними уровнями хранения (сейчас около 25%).

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Источник: NYT

Фото: Depositphotos

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