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Бывшая пилотесса ВВС Италии вступила в ряды интернационального легиона в Украине

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Бывшая пилотесса ВВС Италии вступила в ряды интернационального легиона в Украине

Джулия Шифф — бывшая летчица ВВС Италии, которая с самого начала боевых действий находится в Киеве, вступила в Интернациональный легион территориальной обороны.

Об этом сообщает L’unione Sarda.

Девушка пошла добровольцем в состав спецназа Интернационального легиона территориальной обороны и она единственная женщина в группе.

Молодая итальянская летчица в последние месяцы попала в заголовки многих газет на родине. Причиной внимания медиа к женщине стало то, что она была уволена из рядов ВВС Италии после того, как она сообщала о неоднократных случаях травли в Военной академии Поццуоли.

По словам Джулии, случай дедовщины произошел по случаю ее первого полета.

Несмотря на все, 23-летняя пилотка решила присоединиться к Интернациональному Легиону в Украине, чтобы помочь в борьбе с российскими оккупантами.

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