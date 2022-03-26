Мастерство украинской ПВО заставляет РФ использовать больше беспилотников — разведка

Надежная украинская ПВО почти ограничила пилотируемые полеты России, поэтому страна-агрессор вынуждена использовать больше беспилотников.
Об этом сообщила британская разведка, опубликованная в Твиттере Минобороны Великобритании.
— Надежная украинская ПВО почти полностью ограничила пилотируемые полеты за пределы их линии фронта, поэтому РФ, скорее всего, была вынуждена вместо этого использовать болльше БпЛА. Вероятно, это приводит к увеличению спроса на эти активы и их истощению, — сообщает разведка.
Также было сообщено, что Великобритания наложила санкции на 65 физических и юридических лиц РФ, которые причастны к войне с Украиной.
Ограничительные меры применены к российской оборонной компании Кронштадт, основному производителю российского беспилотника Орион и других беспилотных летательных аппаратов.
— Эти санкции нанесут ущерб российскому оборонно-промышленному комплексу и ограничат его возможности восполнить потери БпЛА , — говорится в сообщении.