РФ может совершить полномасштабное наступление на Польшу, Прибалтику и Казахстан — Подоляк

Российская Федерация может осуществить полномасштабное наступление на Польшу, Балтийские страны и Казахстан, объясняя это так называемой “глобальной военной спецоперацией по демилитаризации и денацификации”.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что об этом объявил российский депутат Евгений Савостьянов.

RF may conduct a full-scale offensive on ???????? , the Baltic states & ???????? as part of a global military special operation on demilitarization & denazification. This was stated by ???????? MP Savostyanov. It’s only the beginning. ???????? frankly promises there will be a lot of European blood.

