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РФ может совершить полномасштабное наступление на Польшу, Прибалтику и Казахстан — Подоляк

Юля Захарченко редактор ленты
Російські військові

Российская Федерация может осуществить полномасштабное наступление на Польшу, Балтийские страны и Казахстан, объясняя это так называемой “глобальной военной спецоперацией по демилитаризации и денацификации”.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что об этом объявил российский депутат Евгений Савостьянов.

— РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках “глобальной военной спецоперации по демилитаризации и денацификации”. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне, – подчеркнул советник Офиса президента.

Ранее депутат российской Мосгордумы предложил “денацифицировать” еще шесть стран, помимо Украины, в которой Россия развязала полномасштабную войну.

Среди них — Прибалтика (Литва, Латвия, Эстония), Польша, Молдова и Казахстан. Подоляк предположил, что Россия хочет поступить с этими странами так же, как и с Украиной, — совершить полномасштабную атаку на мирных жителей.

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Фото: Dreamstime

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