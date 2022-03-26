РФ может совершить полномасштабное наступление на Польшу, Прибалтику и Казахстан — Подоляк

Российская Федерация может осуществить полномасштабное наступление на Польшу, Балтийские страны и Казахстан, объясняя это так называемой “глобальной военной спецоперацией по демилитаризации и денацификации”.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что об этом объявил российский депутат Евгений Савостьянов.

RF may conduct a full-scale offensive on ???????? , the Baltic states & ???????? as part of a global military special operation on demilitarization & denazification. This was stated by ???????? MP Savostyanov. It’s only the beginning. ???????? frankly promises there will be a lot of European blood. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022

— РФ, судя по всему, полномасштабно атакует Польшу, страны Балтии и Казахстан в рамках “глобальной военной спецоперации по демилитаризации и денацификации”. Об этом официально заявил российский депутат Савостьянов. Все только начинается. Европейской крови будет много, откровенно обещают россияне, – подчеркнул советник Офиса президента.

Ранее депутат российской Мосгордумы предложил “денацифицировать” еще шесть стран, помимо Украины, в которой Россия развязала полномасштабную войну.

Среди них — Прибалтика (Литва, Латвия, Эстония), Польша, Молдова и Казахстан. Подоляк предположил, что Россия хочет поступить с этими странами так же, как и с Украиной, — совершить полномасштабную атаку на мирных жителей.