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Похожа на российскую: Турция обезвредила мину, обнаруженную в проливе Босфор

Наташа Тарчевська редактор ленты
Похожа на российскую: Турция обезвредила мину, обнаруженную в проливе Босфор

В проливе Босфор в Черном море турецкие саперы обнаружили морскую мину. Накануне появилась информация, что отдельные участки Черного моря минировали ВС РФ.

По данным министерства национальной обороны Турции, информацию о морской мине им сообщил экипаж проходившего Босфором гражданского судна.

В этой связи было объявлено о временном закрытии пролива Босфор, и к работе приступила команда водолазов.

Именно они обезвредили обнаруженную морскую мину: выяснилось, что это была плавучая мина старого образца. Турция обратилась к украинской и российской сторонам с запросом о консультациях.

Источник: Anadolu

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Фото: Depositphotos

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