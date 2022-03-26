Похожа на российскую: Турция обезвредила мину, обнаруженную в проливе Босфор

В проливе Босфор в Черном море турецкие саперы обнаружили морскую мину. Накануне появилась информация, что отдельные участки Черного моря минировали ВС РФ.

По данным министерства национальной обороны Турции, информацию о морской мине им сообщил экипаж проходившего Босфором гражданского судна.

В этой связи было объявлено о временном закрытии пролива Босфор, и к работе приступила команда водолазов.

26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2022

Именно они обезвредили обнаруженную морскую мину: выяснилось, что это была плавучая мина старого образца. Турция обратилась к украинской и российской сторонам с запросом о консультациях.

Источник: Anadolu