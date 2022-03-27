Администрация президента США является “жалкой”, если ей приходится отказываться от слов о смене режима правления в России.

Об этом в своем Twitter написал известный критик президента РФ и шахматный гроссмейстер Гарри Каспаров.

Оценка от оппозиционера Каспарова прозвучала после того, как Белый дом отказался от слов президента США Джо Байдена, который заявил, что “Путин не может оставаться у власти”, что, судя по всему, в администрации американского лидера расценили как призыв к смене режима в России.

— Когда режим репрессивный, убийственный, диктаторский и возглавляется человеком, совершившим военные преступления во многих странах, включая свою собственную, на что еще надеяться и к чему стремиться, как не к смене режима?… Когда президент прав, Белый дом должен поддерживать его, а не пытаться извиниться перед диктатором-убийцей за то, что он говорит правду. Это жалко, — написал Гарри Каспаров.

Он добавил, что ни один диктатор не является легитимным. Шахматный гроссмейстер призвал администрацию президента США не отступать и не играть в дипломатические игры с “массовым убийцей” Владимиром Путиным.

— Если говорить правду — это неполиткорректно или промах, то так тому и быть. Как я уже писал сегодня, война Путина в Украине и против мирового порядка не закончится, пока он находится у власти. Либо военный преступник будет изолирован, либо нет. Больше никаких полумер, — написал Гарри Каспаров.

Он добавил, что даже после начала войны в Украине, к Владимиру Путину по прежнему относятся как к “большому боссу”, несмотря на то, что он привел свою страну к “демографическому, экономическому и политическому краху”.

Напомним, 26 марта президент Байден находился с визитом в Польше, во время которого, в частности, провел встречу с украинцами, где назвал президента РФ мясником.

Источник: Garry Kasparov

Фото: Garry Kasparov