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Маркарова: Россия — террористическое государство, которое возглавляет военный преступник

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
оксана маркарова

Президент России Владимир Путин, по приказу которого русские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину, является военным преступником и должен сесть на скамью подсудимых Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

— Россия — террористическое государство, которое возглавляет военный преступник, и мы яростно боремся, чтобы защитить нашу землю и защитить нашу демократию. Каждый должен быть привлечен к ответственности. Так что, я думаю, будет трудно управлять государством из Гааги, — отметила она.

Украинский дипломат отметила, что российские захватчики в Украине убивают мирных жителей, в том числе детей, а также повсеместно разрушают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в том числе больницы. Она назвала происходящее “актом военного преступления”, который уже начали расследовать.

Маркарова добавила, что ответственность за военные преступления против украинцев Путин несет вместе с каждым россиянином.

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Источник: CNN

Фото: УНИАН

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