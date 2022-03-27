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МИД Британии назвал условия, при которых отменит санкции против России

Илья Нежигай редактор ленты
Елізабет Трасс

Великобритания может отменить санкции, введенные против российских физических и юридических лиц, если Россия выведет войска из Украины и возьмет на себя обязательство не совершать дальнейшей агрессии

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, слова которой приводит газета Telegraph.

На данный момент британское правительство ввело санкции против банков с общим объемом активов в £500 млрд ($658,65 млрд), а также против олигархов и членов их семей с чистым состоянием более £150 млрд.

Санкции могут быть сняты в случае полного прекращения огня и вывода войск, сказала Лиз Трасс.

— Мы знаем, что Россия подписала множество соглашений, которые она просто не выполняет. Поэтому нужны жесткие рычаги. Конечно, санкции — это жесткий рычаг, — сказала она.

Она добавила, что Великобритания может ввести новые санкции против РФ, в случае если российская агрессия будет продолжаться.

— Эти санкции должны быть сняты только при условии полного прекращения огня и вывода войск, а также обязательств о том, что агрессии больше не будет, — сказала глава британского МИД.

Ранее администрация президента США Джо Байдена объявила о подготовке санкций против российских компаний, которые занимаются поставкой товаров и оказанием услуг для военных и разведывательных служб.

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Источник: The Telegraph

Фото: Getty Images

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