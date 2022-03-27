Министерство обороны Азербайджана требует от России вывести войска Армении из признанных в мире территорий страны и прекратить использовать выражение “Нагорный Карабах”, поскольку его не существует.

В заявлении Министерства обороны Азербайджана призвали РФ обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных вооруженных формирований из признанных международным сообществом территорий Азербайджана, согласно положениям трехстороннего заявления.

Азербайджан требует от РФ не предоставлять в искаженной форме передвижение их армии в пределах суверенных территорий, не использовать выражение “Нагорный Карабах” и правильно указывать название территорий Азербайджана.

25 марта состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Стороны обсудили ситуацию в непризнанном Нагорном Карабахе, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент.

В Азербайджане заявили, что “выражают сожаление в связи с односторонним заявлением Минобороны РФ от 26 марта 2022 года” (в нем Россия обвинила Азербайджан в нарушении договора и вторжении в зону ответственности “миротворцев” РФ).

Азербайджан отмечает, что нет никакой административно-территориальной единицы под названием “Нагорный Карабах”. А название села, которое упоминается в заявлении России – не Фурух, а Фаррух.