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Пока нет доказательств того, что Кремль ограничится Донбассом — посол США в НАТО

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Пока нет доказательств того, что Кремль ограничится Донбассом — посол США в НАТО

Пока нет доказательств того, что Кремль ограничит свой взгляд на Донбасс. Такое мнение высказала посол США в НАТО Джулианна Смит в комментарии CNN.

Смит сказала, что пока нет доказательств, что Россия ограничится Донбассом, но США и союзники будут их искать.

— Но у нас есть доказательства того, что россияне не достигли своих первоначальных целей. А это, как вы знаете, было взять Киев всего за несколько дней. Итак, поэтому, я думаю, Россия проводит переоценку, и они указали, что собираются изменить свою тактику, но давайте подождем.

Следующие несколько дней США, тесно сотрудничая с союзниками и украинским правительством, будут искать доказательства этого сдвига, — добавил Смит.

Отвечая на вопрос, передаст ли НАТО по просьбе президента Украины Владимира Зеленского истребители, Смит сказала: “это развивающийся разговор”, но в конце концов нет.

Она отметила, что США не передадут Украине советские истребители МиГ-29. Смит рассказала, что в последние недели было много переговоров с Владимиром Зеленским, который обращался за помощью. Однако конкретное предложение Польши о передаче самолетов МиГ-29 – это “суверенное решение”.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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