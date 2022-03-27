Международное агентство по атомной энергии выразило обеспокоенность за работников Чернобыльской АЭС после того, как русские войска 26 марта захватили город Славутич, где проживает много людей, что работают на реакторе.

Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси. По его словам, он по-прежнему обеспокоен способностью персонала ЧАЭС регулярно меняться и возвращаться в свои дома в соседнем городе Славутич для отдыха. Уже почти неделю на АЭС не происходит ротации персонала.

IAEA monitoring developments after #Ukraine informed today that Russian forces had seized Slavutych, where many staff of the #Chornobyl Nuclear Power Plant live; no staff rotation at ChNPP since last Monday. https://t.co/4ZjdiY8a4q pic.twitter.com/cU4wYcqkR5 — IAEA — International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 26, 2022

Славутич находится за пределами зоны отчуждения, созданной вокруг Чернобыльской АЭС после аварии 1986 года. Российские силы взяли под свой контроль атомную электростанцию в Чернобыле 24 февраля.

Утром 26 февраля представители Украины сообщили МАГАТЭ, что Славутич окружен. Через несколько часов после этого руководство Чернобыльской АЭС подтвердило сообщения СМИ о захвате города русскими войсками.

Генеральный директор МАГАТЭ неоднократно выражал глубокую обеспокоенность в связи со сложным положением персонала, эксплуатирующего украинские ядерные объекты, которые удерживаются российскими военными.

Рафаэль Гросси подчеркнул, что способность персонала украинских АЭС выполнять задачи без чрезмерного давления входит в число семи основополагающих принципов ядерной безопасности.

Источник: МАГАТЭ