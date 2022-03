Международное агентство по атомной энергии выразило обеспокоенность за работников Чернобыльской АЭС после того, как русские войска 26 марта захватили город Славутич, где проживает много людей, что работают на реакторе.

Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси. По его словам, он по-прежнему обеспокоен способностью персонала ЧАЭС регулярно меняться и возвращаться в свои дома в соседнем городе Славутич для отдыха. Уже почти неделю на АЭС не происходит ротации персонала.

IAEA monitoring developments after #Ukraine informed today that Russian forces had seized Slavutych, where many staff of the #Chornobyl Nuclear Power Plant live; no staff rotation at ChNPP since last Monday. https://t.co/4ZjdiY8a4q pic.twitter.com/cU4wYcqkR5

— IAEA — International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 26, 2022