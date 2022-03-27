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Работники ЧАЭС должны меняться: в МАГАТЭ обеспокоены захватом города Славутич

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Работники ЧАЭС должны меняться: в МАГАТЭ обеспокоены захватом города Славутич

Международное агентство по атомной энергии выразило обеспокоенность за работников Чернобыльской АЭС после того, как русские войска 26 марта захватили город Славутич, где проживает много людей, что работают на реакторе.

Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси. По его словам, он по-прежнему обеспокоен способностью персонала ЧАЭС регулярно меняться и возвращаться в свои дома в соседнем городе Славутич для отдыха. Уже почти неделю на АЭС не происходит ротации персонала.

Славутич находится за пределами зоны отчуждения, созданной вокруг Чернобыльской АЭС после аварии 1986 года. Российские силы взяли под свой контроль атомную электростанцию в Чернобыле 24 февраля.

Утром 26 февраля представители Украины сообщили МАГАТЭ, что Славутич окружен. Через несколько часов после этого руководство Чернобыльской АЭС подтвердило сообщения СМИ о захвате города русскими войсками.

Генеральный директор МАГАТЭ неоднократно выражал глубокую обеспокоенность в связи со сложным положением персонала, эксплуатирующего украинские ядерные объекты, которые удерживаются российскими военными.

Рафаэль Гросси подчеркнул, что способность персонала украинских АЭС выполнять задачи без чрезмерного давления входит в число семи основополагающих принципов ядерной безопасности.

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Город-спутник Чернобыльской АЭС Славутич оккупирован российскими войсками

Источник: МАГАТЭ

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Фото: УНИАН

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