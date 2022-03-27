Март, 27 в 10:55

Соединенные Штаты Америки дополнительно выделяют Украине $100 млн на усиление гражданской безопасности.

Как сообщили в Госдепартаменте США, средства будут предоставлены Министерству внутренних дел Украины, чтобы повысить возможности ведомства:

• обеспечивать безопасность украинских границ;

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• поддерживать правоохранительные функции;

• охранять критически важную инфраструктуру “в условиях неспровоцированного и неоправданного нападения президента РФ Путина” на Украину.

– Увеличенное финансирование позволит обеспечить стабильный поток средств индивидуальной защиты, полевого и тактического снаряжения, медицинского оборудования, бронетехники и средств связи для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины, – отметили в Госдепе.

В ведомстве подчеркнули, что украинские правоохранительные органы играют ключевую роль в спасении жертв жестокой российской агрессии, сопровождают и защищают эвакуационные колонны с мирными людьми, а также обеспечивают безопасность гражданских районов, подвергающихся разрушительным бомбардировкам войск РФ.

– США продолжают стоять вместе с другими государствами, которые поддерживают народ и правительство Украины, защищающих свою демократию и страну… Мы поддерживаем привлечение к ответственности за военные преступления и другие зверства, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование, — подчеркнули в ведомстве.

Следует отметить, что 15 марта президент США Джо Байден утвердил предоставление $13,6 млрд военной и гуманитарной помощи Украине и союзникам.

Впоследствии сообщалось, что США передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд, которая включает 800 систем ПВО, 9 тыс. противотанковых комплексов, беспилотники, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов.

Источник: Госдепартамент США