У Соединенных Штатов Америки нет стратегии по смене режима в России, несмотря на жесткое осуждение полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя реплику, которая прозвучала во время вчерашней речи американского лидера Джо Байдена.

– Как вы знаете, и мы говорим об этом постоянно, у нас нет стратегии по смене режима в России или где-то еще… В этом случае, как и в любом другом случае, дело за народом страны, о которой идет речь. В данном случае за российским народом, – подчеркнул Блинкен в комментарии журналистам во время визита в Иерусалим в воскресенье, 27 марта.

По его словам, президент США имел в виду, что Владимир Путин не имеет права на агрессию против Украины или кого-то еще.

– Я думаю, что президент, Белый дом вчера четко указали, что президент Путин не может быть уполномочен вести войну или участвовать в агрессии против Украины или кого-либо другого, – заявил Блинкен.

Следует отметить, что накануне президент США Джо Байден выступил с речью в Варшаве (Польша). Комментируя действия Кремля и войну в Украине, американский лидер заявил, что Владимир Путин – диктатор, который “не может оставаться у власти”. Многие расценили это заявление Байдена как призыв к смене режима в РФ.

Впоследствии в Белом доме возразили, что Байден призвал к свержению режима Путина.

– Мнение президента заключалось в том, что нельзя позволять Путину иметь власть над соседними странами или регионом в целом. Он не имел в виду власть Путина в РФ или свержение режима, – заверил в комментарии журналистам представитель Белого дома.

По словам чиновника, фразы о том, что “Путину нельзя оставаться у власти” не было в тексте речи, которую готовил для Байдена Белый дом.