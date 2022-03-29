ООН инициирует гуманитарное перемирие между Украиной и Россией

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш инициировал заключение соглашения о гуманитарном перемирии и вопросы их практической реализации между Украиной и Россией.

По его мнению, начатая Россией война в Украине привела к тысяче жертв среди мирных жителей, вынужденному переселению миллионов украинцев (преимущественно женщин и детей), разрушению объектов критической инфраструктуры, росту цен на еду и топливо.

Он считает, что нужно положить этому конец. ООН будет способствовать поддержке граждан, на жизнь которых повлияла война: беженцев и людей, которые решили остаться в Украине. Только за последний месяц помощь получили около 900 тыс. граждан, преимущественно в восточных областях.

– Я настоятельно призываю стороны конфликта и международное сообщество в целом сотрудничать с нами во имя мира и солидарности с населением Украины и всего мира, – заявил Антониу Гутерреш.

Генсек ООН убежден, что перемирие позволит оказать необходимую гуманитарную помощь, обеспечить безопасность передвижения мирных жителей, спасти жизнь людей и защитить особо уязвимые категории населения.

Он надеется, что соглашение позволит справиться с последствиями войны, в частности, угрозой возникновения голода во многих странах, которые из-за глобальной пандемии тратят значительные средства на преодоление кризиса.

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Источник: ООН