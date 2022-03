Российского бизнесмена Романа Абрамовича и двух членов украинской переговорной делегации, возможно, пытались отравить. Об этом пишут журналисты-расследователи Bellingcat и американское издание The Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что Абрамович и украинские участники переговоров имели симптомы с подозрением на химическое отравление после переговоров в ночь с 3 на 4 марта в Киеве.

Отмечают, что симптомы включали покраснение глаз, постоянное и болезненное слезотечение и шелушение кожи на лице и руках.

Издание предполагает, что за отравлением могли стоять сторонники продолжения военных действий из Москвы, которые хотели саботировать переговоры о прекращении войны.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского сказал журналистам, что не располагает информацией о каких-либо подозрениях на отравление.

По словам западных специалистов, изучивших инцидент, трудно определить, были ли симптомы вызваны химическим или биологическим оружием или каким-либо электромагнитным излучением.

Abramovich, along with another Russian entrepreneur, had taken part in the negotiations alongside Ukraine’s MP Rustem Umerov. The negotiation round on the afternoon of 3 March took place on Ukrainian territory, and lasted until about 10 pm.

