Российского бизнесмена Романа Абрамовича и двух членов украинской переговорной делегации, возможно, пытались отравить. Об этом пишут журналисты-расследователи Bellingcat и американское издание The Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что Абрамович и украинские участники переговоров имели симптомы с подозрением на химическое отравление после переговоров в ночь с 3 на 4 марта в Киеве.

Отмечают, что симптомы включали покраснение глаз, постоянное и болезненное слезотечение и шелушение кожи на лице и руках.

Издание предполагает, что за отравлением могли стоять сторонники продолжения военных действий из Москвы, которые хотели саботировать переговоры о прекращении войны.

— Человек, близкий к господину Абрамовичу, сказал, что непонятно, кто был нацелен на группу, — пишет WSJ.

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского сказал журналистам, что не располагает информацией о каких-либо подозрениях на отравление.

По словам западных специалистов, изучивших инцидент, трудно определить, были ли симптомы вызваны химическим или биологическим оружием или каким-либо электромагнитным излучением.

Abramovich, along with another Russian entrepreneur, had taken part in the negotiations alongside Ukraine’s MP Rustem Umerov. The negotiation round on the afternoon of 3 March took place on Ukrainian territory, and lasted until about 10 pm. — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

WSJ и Bellingcat пишут, что с тех пор здоровье Абрамовича и народного депутата Украины Рустема Умерова улучшилось, и их жизни ничего не угрожает.

Сам Умеров заявил, что с ним все хорошо, и призвал не доверять непроверенным источникам информации: Не читайте до обеда советских газет.

Представитель Абрамовича подтвердил, что несколько недель назад миллиардер испытывал симптомы отравления. Сейчас он чувствует себя нормально.

Газета пишет, что расследование организовал журналист Bellingcat Христо Грозев. Он сказал, что видел изображение последствий атаки на Абрамовича и украинских переговорщиков, но вовремя взять образцы не удалось во Львове, через который они ехали, поскольку эти люди спешили в Стамбул.

По словам Грозева, целью отравления было не убийство, а предупреждение.

Члены украинской переговорной группы отреагировали на эту информацию, отметив, что в медиаполе очень много информационных спекуляций, и рекомендовали доверять проверенной информации.

— Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информполе сейчас много информационных спекуляций, разных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю – члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах, — прокомментировал информацию Фактам ICTV советник главы ОП Михаил Подоляк.

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта.

Следующий раунд переговоров между Украиной и Россией по прекращению боевых действий состоится в Турции 28-30 марта.