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Байден отказался извиняться за слова о Путине

Юля Захарченко редактор ленты
Байден отказался извиняться за слова о Путине

Президент США Джо Байден отказался извиниться за слова о том, что президент России Владимир Путин не может больше оставаться у власти.

– Я выражал моральное возмущение, которое испытывал. Но ни тогда, ни сейчас я не говорил об изменении политики. Я не буду извиняться за это, — заявил Байден.

Президент США отметил, что не призывал к изменению режима в России, а выразил лишь личное возмущение жестокостью нападения Путина на Украину после некоторых из миллионов беженцев, которые должны были убежать от войны за этот месяц.

– Никто не верит, что я говорил о том, чтобы покончить с Путиным. Я выразил свое возмущение поведением этого человека, – отметил он.

Байден подчеркнул, что вторжение Путина в Украину неприемлемо, добавив, что этот комментарий не подрывает дипломатические усилия США и европейских союзников по достижению мира и переговоров о прекращении бомбардировки Украины.

Президент Америки повторил, что Путин не должен оставаться у власти, но признал, что плохие люди часто остаются на своих должностях, несмотря на собственное поведение.

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Источник: The Guardian

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