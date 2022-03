Великобритания арестовала первую суперяхту в своих водах в пределах санкций против России. Яхта стоимостью 38 млн фунтов (более €44,9 млн) под названием Phi принадлежит неназванному российскому бизнесмену.

Министр транспорта Грант Шаппс заявил, что это лицо пока не под санкциями, но имеет “тесные связи” с президентом России Владимиром Путиным.

£38 million superyacht, Phi, has been detained in Canary Wharf.

Officers from the National Crime Agency’s Combating Kleptocracy Cell have this morning served a detention notice on a superyacht owned by a Russian national.

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) March 29, 2022