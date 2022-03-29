Великобритания арестовала первую суперяхту в своих водах в пределах санкций против России. Яхта стоимостью 38 млн фунтов (более €44,9 млн) под названием Phi принадлежит неназванному российскому бизнесмену.

Министр транспорта Грант Шаппс заявил, что это лицо пока не под санкциями, но имеет “тесные связи” с президентом России Владимиром Путиным.

£38 million superyacht, Phi, has been detained in Canary Wharf. Officers from the National Crime Agency’s Combating Kleptocracy Cell have this morning served a detention notice on a superyacht owned by a Russian national. Full story https://t.co/OiX4Ia1l7d pic.twitter.com/ozkYA7uwFw — National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) March 29, 2022

Яхта Phi длинной 58,5 м впервые попала под подозрение как объект российского владельца еще 13 марта. Судно зарегистрировано в крошечном карибском государстве Сент-Китс и Невис, но ходит под мальтийским флагом, чтобы скрыть свое происхождение.

Департамент транспорта (DfT) не комментировал, почему не назвал личность, которая является владельцем яхты. Министр транспорта Шаппс сказал, что этот шаг является “четким и строгим предупреждением Путину и его окружению”.

— Пока корабль никуда не уйдет. Люди, получившие выгоду от режима (Путина, — Ред.), не могут извлечь выгоду от плавания вокруг Лондона и Великобритании на таких кораблях, — сказал он.

В Национальном агентстве Британии по борьбе с преступностью сообщили, что подозрение о задержании яхты было вручено 29 марта 2022 года.

— После быстрой работы офицеров разведки, при поддержке коллег из Бюро морской разведки пограничных сил, был определен окончательный владелец судна Phi, — сообщили в агентстве.

Яхта Phi — третья по величине яхта, построенная престижными судостроителями Royal Huisman, и включает в себя то, что строители называют “бесконечным винным погребом”, и встроенный бассейн с пресной водой.

Фото: National Crime Agency

Источник: National Crime Agency, BBC